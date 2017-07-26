За первое полугодие 2017 года в связи с нарушением закона о курении Роспотребнадзор назначил административные штрафы на сумму 60 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, к ответственности привлечены порядка 2 тыс. граждан, а также «около 1,7 тыс. работников организаций — продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц» за несоблюдение правил торговли сигаретами.

За аналогичный период в прошлом году сумма штрафа составила 67 млн рублей. К административной ответственности были привлечены в общей сложности 6 тыс. 534 человека, из них около 3 тыс. 800 — за нарушение правил торговли табачной продукцией.