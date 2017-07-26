Перекрытие обрушилось в двухэтажном жилом доме в поселке Расково Саратовской области. Авария произошла около 4:00.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, в доме обвалилась одна несущая перегородка в квартире и межэтажное перекрытие в подвале. Во время случившегося никто не пострадал.

Были эвакуированы около 65 человек. Сам дом был построен в 1961 году, его признали аварийным.

Между тем на месте аварии, как сообщает ИА «Взгляд-инфо», уже побывал врио губернатора Валерий Радаев. Он поручил провести обследование здания и обсудить с жильцами предложения по дальнейшему расселению. Уже подготовлены пансионат и школа для временного размещения людей.

В администрации главы региона отметили, что все службы прибыли к месту происшествия оперативно. Помощь медиков не понадобилась.