Президент Татарстана Рустам Минниханов просит правительство сделать «Татнефть» единственным поставщиком горюче-смазочных материалов (ГСМ) для Министерства обороны России.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на письмо главы республики.

Минниханов заметил, что «Татнефть» строит вторую очередь нефтеперерабатывающего завода «Танеко», способную проводить глубокую переработку нефти, а качество топлива отвечает всем современным требованиям, сообщает «Коммерсант».

Официальные представители правительства не комментируют просьбу главы Татарстана, но известно, что прошение отправили на проработку во все причастные к вопросу ведомства.

На данный момент все нефтяные компании России считают Минобороны премиальным каналом сбыта своей продукции.