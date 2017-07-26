Новые санкции США против России станут следующим этапом конфронтации между двумя странами. Такое мнения высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Закон о новых санкциях принят. (Президент США Дональд - ред.) Трамп его подпишет, чем подтвердит: он –– заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации», –– написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что цель новых санкций –– давление на Россию, а Трампа вынуждают следовать политике бывшего президента США Барака Обамы.

«Иллюзий быть не может: цель новых санкций –– усиление давления на Россию. Трампа вынуждают проводить политику Обамы, превращают в (Хилари) Клинтон», – написал сенатор.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Дональда Трампа полностью поддерживает «жесткость в отношении России и введение новых санкций». Во вторник,25 июля Конгресс США одобрил законопроект по расширению ограничений в отношении России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ поступит на рассмотрение сената, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.