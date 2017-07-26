Власти Невьянска Свердловской области ополчились на школьника, который снял на видео, как ремонтируют местные дороги. Его объявили в розыск, а матери пригрозили увольнением.

По словам адвоката семьи Николая Харченко, несмотря на то что на видео лицо автора репортажа закрыто маской, его можно узнать. Это фото и разослали представители администрации своим коллегам. После этого школьника вызвали в управление образования. По словам Харченко, мальчика запугивали.

«Ему говорили, что это не твое дело, куда ты лезешь, будешь плохо учиться и не сдашь ЕГЭ, и так далее», — рассказал адвокат.

Как поясняет ресурс ТагилСити.Ру, репортаж, который снял школьник, посвящен ремонту на улице Ленина в Невьянске, длящемуся около года. В частности, автор ролика отмечает, что вместо щебня был использован дешевый шлак.

Также на видеозаписи есть авторские рассуждения о том, куда пошли «украденные» деньги.