В административном здании в центре Москвы произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Пожар зафиксирован по адресу 4-м Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 5 в 07:45. Уточняется, что возгорание произошло на кухне здания, его площадь составила 10 кв. м. Пожар был ликвидирован к 8:09. Для выполнения операции потребовалась эвакуация 22 человек, среди них один ребёнок.

По информации телеканала РЕН, свидетели видели черный дым со второго этажа. В здании находится пиццерия.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники спецслужб, выясняется причина пожара.