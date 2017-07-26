В похищении десяти сотрудников нефтеперерабатывающей компании в Нигерии подозревают боевиков радикальной группировки «Боко Харам». Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что похищенные являются геологами и геодезистами Nigerian National Petroleum Corporation, где они работали по контракту. По словам представителя компании Нду Угамаду, работники должны были отправиться на озеро Чад и проводить нефтеразведку. Все они были похищены вечером 25 июля около деревни Джиби в штате Борно.

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» требует отойти от западной модели образования и ввести шариат в Нигерии. Ранее в начале июля армия Нигерии заявила о «грандиозном достижении» — в одном из штатов около 700 боевиков сдались правительственным войскам.