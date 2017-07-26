Учения малого ракетного корабля «Великий Устюг» и малого артиллерийского корабля «Волгодонск» ВМФ РФ по отражению воздушной угрозы идут на Каспии.

Об этом заявили в штабе Южного военного округа.

«Эти учения — один из эпизодов, который будет показан жителям и гостям города Астрахань в ходе празднования Дня Военно-морского флота России МФ 30 июля 2017 года», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Тренировки проводятся холостыми боеприпасами из зенитных артиллерийских и ракетных систем.

Кроме того, военные моряки Каспийской флотилии отрабатывают постановку ложных целей и активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки.