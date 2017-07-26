Компания Philip Morris намерена постепенно заменять выпуск обычных сигарет электронными системами нагревания табака.

Об этом заявил исполнительный директор компании Андре Каландзопулос.

«Когда 50– 60% потребителей перейдут на новую продукцию при 100% осведомленности о ней, можно будет переходить к действиям по сокращению производства сигарет», — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что к поиску новых продуктов компанию подталкивает работа в жестких законодательных ограничениях.