Philip Morris намерена заменять обычные сигареты электронными
Компания Philip Morris намерена постепенно заменять выпуск обычных сигарет электронными системами нагревания табака.
Об этом заявил исполнительный директор компании Андре Каландзопулос.
«Когда 50– 60% потребителей перейдут на новую продукцию при 100% осведомленности о ней, можно будет переходить к действиям по сокращению производства сигарет», — цитирует его «Интерфакс».
Он добавил, что к поиску новых продуктов компанию подталкивает работа в жестких законодательных ограничениях.