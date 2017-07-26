Великобритания планирует с 2040 года полностью отказаться от автомобилей, работающих на дизельном топливе и бензине. Об этом сообщает газета Times.

Таким образом британские власти планируют бороться с загрязнениями воздуха. На эти цели из бюджета дополнительно выделят 255 млн.

«Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для состояния здоровья населения в Великобритании, и правительство намерено предпринять решительные действия в максимально кратчайшие сроки», — приводит Times слова представителя правительства.

Мэр Лондона Садик Хан предложил выплачивать владельцам дизельных автомобилей 3,5 тыс. для того, чтобы они меняли их на более экологичные электромобили. Официальное решение по этому вопросу будет озвучено в среду.

Политика стимулирования продаж дизельных автомобилей была принята в Британии после того, как находящийся диоксид углерода, образующийся при выхлопах бензиновых двигателей, был признан наиболее опасным выбросом, влияющим на глобальное потепление.