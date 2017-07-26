Археологи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили 13 предметов X–XI веков в Псковской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Уточняется, что специалисты проводили мониторинг состояния объектов культурного наследия около деревни Которск, на лесной поляне, рядом с поселением эпохи викингов. Среди 13 находок — расплющенный вток копья, наконечник стрелы, производственные шлаки, топор без лезвия, фрагмент женского браслета. Предположительно, предметы были выброшены «черными копателями», так как они не имеют коллекционного вида. Из-за их действий объект культурного наследия был поврежден.

Археологи считают, что наконечник стрелы может свидетельствовать о боевых действиях.

«Возможно, штурм и пожар связаны с установлением погостов и даней княгиней Ольгой или относятся к периоду, когда воевода Добрыня крестил Новгородскую землю огнем и мечом. Может быть, здесь происходило что-то еще, но мы этого уже не узнаем: из-за «черных копателей» утерян огромный пласт информации, который помог бы нам восстановить картину произошедшего», — рассказали в пресс-службе СПбГУ.