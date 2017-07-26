Россия примет ответные меры, если закон о новых санкциях США против РФ будет одобрен сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что у России есть комплекс политических и экономических мер для противодействия санкционной политике США.

«У нас есть пакет отложенных мер, мы в свое время пошли навстречу руководству США, не отреагировали на безобразную выходку тогдашнего президента (Барака) Обамы накануне Нового года. Он предусматривает и экономические, и политические меры и будет принят, если закон о новых санкциях будет поддержан сенатом и Трампом», — цитирует Джабарова «РИА Новости».

Ранее конгресс США подготовил новый законопроект о расширении ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР. Накануне проект одобрила палата представителей конгресса. Документ поддержали 419 конгрессменов, против выступили всего трое. В ближайшее время законопроект поступит на утверждение в сенат, после этого его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.