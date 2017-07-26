На юге Франции эвакуированы более 10 тыс. человек из-за бушующего природного пожара. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 400 га. В ночь на среду пламя охватило населенные пункты Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

«Это жилая зона, население которой летом увеличивается в два или три раза», — уточнили сотрудники пожарной службы.

На данный момент на юго-востоке Франции природными пожарами охвачено более 3 тыс. га. В тушении уже задействовано более 2 тыс. пожарных и 19 самолетов, правительство страны обратилось к ЕС с просьбой предоставить еще два спецборта.