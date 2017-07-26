Минсельхоз подготовил проект постановления, который разрешит экспорт зерна из интервенционного фонда — объединенной зерновой компании (ОЗК). Об этом сообщила газета «Коммерсант».

ОЗК — государственная агропромышленная компания, управляющая всеми производственными циклами движения зерна.

В министерстве полагают, что экспорт запасов зерна позволит избежать роста цен на продукцию в России, снизив расходы государства на обслуживание запасов 2008–2013 годов. Доля запасов зерна этих годов оценивается министерством в 523,8 тыс. т, стоимость составляет не менее 2,6 млрд рублей.

Решение о продаже будет приниматься с учетом темпов уборки урожая, конъюнктуры мирового и внутреннего рынков.

Однако не все эксперты согласны с инициативой Минсельхоза. Некоторые полагают, что экспорт увеличит нагрузку на портовые и логистические мощности, создав конкуренцию среди экспортеров и увеличит расходы государства на доставку зерна из Сибири к южным терминалам.

При этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что экспорт запасов — единственная возможность для разгрузки интервенционного фонда.

«Продажи на внутренний рынок только ухудшат ситуацию с ценами, которые и так находятся под давлением из-за избытка предложения», — отметил он.

С начала сезона Россия экспортировала 591 тыс. т зерна, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Идею экспорта запасов из интервенционного фонда в июне концептуально поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович.