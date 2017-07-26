МЧС планирует закупить у Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева еще шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«В настоящий момент МЧС проявляет заинтересованность в поставках еще шести самолетов», — цитирует издание гендиректора ТАНТК Юрия Грудинина.

На данный момент о докупке ведутся переговоры. Ранее стороны договорились о передаче шести подобных летательных аппаратов на сумму около 9 млрд рублей. Предполагается, что самолеты поступят в Сибирский и Дальневосточный региональные центры МЧС. ТАНПК уже передали ведомству два самолета, поставки должны быть полностью осуществлены в 2018 году.

О возможности дозакупки сообщал и глава ОАК Юрий Слюсарь, подтвердив, что комплекс имеет «твердый заказ на шесть самолетов плюс шесть они еще хотят заказать». Такое решение президент ОАК объяснил характеристиками летательного аппарата: Бе-200ЧС — «уникальная машина: можно было бы сделать эскадрилью, которая будет летать по всему миру, тушить пожары, спасать людей, улучшать экологию».

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, экстренной помощи в ЧС, поиска и спасения на воде, а также санитарных и грузовых перевозок. На борту летательного аппарата может быть 12 т воды, до 50 пострадавших, до 7,5 т грузов.