Министерство образования и науки требует вернуть в бюджет государственный мегагрант в 22,5 млн рублей из-за невыполненных обязательств.

Об этом сообщили СМИ в среду, 26 июля.

Возвращение мегагранта связано с тем, что лаборатория электромагнитных методов производства новых материалов МИФИ не смогла достичь обещанных результатов, сообщает «Коммерсант».

В свою очередь, ученые обвинили руководство вуза в отказе финансировать их работу, несмотря на положение о предоставлении мегагранта.

Минобрнауки начало разработку механизма возврата государственных денег — проблема с возвратом мегагранта возникла впервые за всю историю существования программы.