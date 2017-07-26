Четыре человека, в том числе маленький ребенок, погибли утром в среду в ДТП в Новосибирской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

По предварительной информации, в 6.45 мск на автодороге Р-254 в районе села Кожурла Убинского района произошло столкновение автомобиля Toyota с грузовиком Volvo. В результате ДТП на месте скончались все четыре человека, которые находились в легковом автомобиле, среди них — четырехлетний ребенок.

Предварительно виновником аварии стал водитель Toyota, который при выезде с АЗС не пропустил грузовой автомобиль, который следовал по трассе.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.