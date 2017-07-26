Президент Венесуэлы Николас Мадуро, не смотря на протест исполнителя, вновь использовал популярную песню Despacito в целях продвижения идеи созыва национального учредительного собрания.

Об этом сообщили СМИ в среду, 26 июля.

«Они из Майами хотят запретить видео Мадуро… и сейчас это удаляют с YouTube, отовсюду. Это мировое преследование против меня, против нас. Сколько это будет продолжаться», – цитирует «РИА Новости» слова президента Венесуэлы, возмущенного удалением видео со своей версией песни.

В первый раз Мадуро использовал песню с измененными словами в воскресенье, призывая участвовать в выборах в Учредительное собрание страны.

Ранее исполнитель песни пуэрториканец Луис Фонси заявил, что не разрешал использовать песню и менять в ней слова.