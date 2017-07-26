Постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева городу Абаза в Хакасии был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

Как следует из документа, такая мера «позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Абаканский рудник», повысить инвестиционную привлекательность территории, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более 2,5 млрд рублей».

Таким образом, предполагается, что статус ТОР поможет городу привлечь дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры. В режим особой предпринимательской деятельности входят растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды. Правительство Хакасии уже подписало рамочные соглашения с компаниями о реализации восьми инвестиционных проектов.