Возведение жилья для потерявших при пожарах свои дома жителей поселка Стрелка города Лесосибирска в Красноярском крае идет с небольшим отставанием. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора Виктора Толоконского.

В поселке Стрелка в срок до 15 сентября для погорельцев должен быть возведен 41 дом.

«Докладывая о ходе строительства домов для погорельцев, (глава Лесосибирска) Андрей Хохряков сообщил, что на данный момент имеется небольшое отставание от графика, сейчас на участках прокладывается водопровод и заливаются фундаменты домов», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Виктор Толоконский, который накануне побывал на месте строительства, призвал ускорить работу и нагнать отставание от графика, но без ущерба качеству строительства. Глава Красноярского края также пообещал, что приедет в поселок Стрелка в середине августа, чтобы лично проконтролировать ход работ.

Летом 2017 года в Лесосибирске завершился четвертый этап строительства жилья, по итогам которого построены и сданы в эксплуатацию шесть пятиэтажных домов, квартиры в которых получили 208 семей. Всего в рамках программы новое жилье получили более 15 тыс. жителей края.

Ранее в мае в пяти населенных пунктах Красноярского края пожарами было уничтожено 138 жилых домов. В результате три человека погибли, 620 человек, включая 110 детей, лишились своего жилья.