На территории Ханты-Мансийского автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Такая мера предпринята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров», — сказано в сообщении.

Сообщается, что руководителям муниципалитетов рекомендовано руководствоваться планом по предупреждению и ликвидации пожаров, в скором времени будет создан штаб оперативного реагирования. Отмечается, что населенные пункты, а также объекты социальной значимости находятся вне опасности.

По данным окружного управления МЧС, 25 июля было зарегистрировано 34 пожара в шести регионах. В ликвидации пожаров участвуют более 360 специалистов охраны леса, в том числе из авиационной базы. В качестве причины возгорания специалисты называют сухие грозы.