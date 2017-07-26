Возбуждено дело по факту ДТП под Омском, в котором погибли трое и пострадал еще один человек.

Об этом заявили официальные представители регионального управления МВД.

Водитель легкового автомобиля при обгоне не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

«Мужчина, управлявший автомашиной, с черепно-мозговой травмой госпитализирован в лечебное учреждение», — цитирует сообщение «Интерфакс».

При этом его жена, дочь и сын погибли. По информации полиции, у мужчины не было прав.