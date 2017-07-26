Лидер террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в России. — Ред.) Абу Бакр аль-Багдади в настоящий момент находится в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi, пишет РБК.

По данным издания, аль-Багдади всё еще продолжает руководить группировкой.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис усомнился в том, что лидер ИГ был ликвидирован, и допустил, что он всё еще может быть жив.

В июне иранские СМИ сообщили о ликвидации аль-Багдади, а также опубликовали фотографии, якобы подтверждающие его гибель.