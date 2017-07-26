Китайскую токсичную детскую обувь числом в 228 пар обнаружили, изъяли и уничтожили специалисты Роспотребнадзора в Благовещенске.

Об этом заявили в региональном управлении ведомства.

«При проведении внеплановой выездной проверки на основании обращения потребителя в торговом центре ООО «Визант-Плюс»… уничтожено 228 пар детской обуви производства КНР, представляющей угрозу причинения вреда здоровью детей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По словам специалистов, в обуви был превышен уровень формальдегида, который токсичен для человеческого организма.

Кроме того, у обуви не оказалось документов и соответствующей маркировки, подтверждающей ее качество.