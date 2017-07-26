Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетит Пекин 26–28 июля, где проведет консультации по вопросам стратегической безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба СБ РФ.

«В Пекине Николай Патрушев проведет консультации по вопросам стратегической стабильности с членом Государственного совета КНР Ян Цзечи, консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Мэн Цзяньчжу», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, секретарь СБ РФ будет участвовать во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие состоится 28 июля.

Ранее Николай Патрушев совершил визит во Вьетнам, в ходе которого обсудил с главой государства Чан Дай Куангом развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности.