Молодой человек развернул флаг СССР во время выступления президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун американского штата Огайо. Инцидент был зафиксирован в прямом эфире американскими телеканалами.

Сначала мужчина в красной футболке развернул плакат с надписью «Трамп и Пенс должны уйти». Протестующего скрутила и вывела с трибуны охрана. После этого другой молодой человек развернул флаг СССР, предположительно намекая на слухи о связях американского президента с Россией.

«А он молод. Ему надо к мамочке — ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас», — прокомментировал произошедшее Дональд Трамп.

На кадрах видно, что сотрудники полиции грубо задержали молодого человека, они таскали его по полу за майку, а также хватали за шею.