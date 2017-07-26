«Лаборатория Касперского» сообщила о запуске бесплатного антивируса, который будет доступен пользователям по всему миру. Об этом говорится в сообщении главы компании Евгения Касперского, пишут «РИА Новости».

«Есть отличная новость — мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free», — отмечается в заявлении.

Бесплатный антивирус не будет конкурировать с платными продуктами компании. Разработка программы длилась полтора года.

Сначала новый антивирус будет доступен пользователям США, Канады и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В «Лаборатории Касперского» рассчитывают осуществить всемирный запуск программы до конца этого года.