Ростехнадзор проведет расследование причин и обстоятельств гибели горняка в результате выброса газа и породы на шахте «Анжерская-Южная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сибирское управление надзорного ведомства.

«Сегодня тело горняка было обнаружено и поднято на поверхность. Комиссия приступила к расследованию несчастного случая, будут установлены причины и обстоятельства гибели работника», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 июля, в момент аварии в шахте находились 79 человек, 78 из них удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Работа шахты была приостановлена. В ночь на 26 июля горноспасателям удалось найти тело шахтера и поднять его на поверхность. По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).