Бывший топ-менеджер немецкого автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт (48 лет) собирается признать свою по делу о «дизельгейте». Об этом пишет газета The New York Times.

Шмидт признает себя виновным на слушании в федеральном суде США, назначенном на 4 августа 2017 года.

Ранее он возглавлял технический центр Volkswagen, занимавшийся вопросами окружающей среды, который был расположен в штате Мичиган. Шмидта арестовали в январе в Майами по подозрению в предоставлении американским регуляторам ложной информации о выбросах, производимых дизельными двигателями автомобилей компании.

В 2015 году власти США доказали, что Volkswagen использовал в автомобилях с дизельными двигателями программы, занижающие показатели вредных выбросов в атмосферу. В итоге только в США концерн был вынужден отозвать около полумиллиона автомобилей, произведенных с 2009 по 2015 год.