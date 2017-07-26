Три сотрудника МЧС и 75-летний местный житель погибли от отравления угарным газом в погребе частного дома в Тяжинском районе Кемеровской области. Еще один сотрудник МЧС госпитализирован. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Четверо работников МЧС, прибывшие по вызову, спустились погреб, чтобы достать тело, во время проведения спасательных работ. Вскоре они перестали выходить связь. Второй отряд спасателей, вызванный на место происшествия, достал из погреба тела четверых погибших.

В настоящий момент СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Также устанавливается точная причина смерти потерпевших.