Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что написал «веселую песню о грустной истории», и поделился своей записью с подписчиками в социальной сети Twitter.

«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — пояснил зампред российского правительства.

Дмитрий Рогозин также прикрепил к своему посту клип с песней, которая получила название «Летка-енка». Видео было сделано главным редактором RT Маргаритой Симоньян, она составила его из отрывков популярных советских фильмов. Автор музыки — композитор Андрей Ктитарев.