В 2018 году Евровидение состоится в Лиссабоне. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

«Европейский вещательный союз и Rádio e Televisão de Portugal сообщают, что столица Португалии, крупнейший город страны, выбрана для проведения 63-го конкурса песни Евровидение-2018», — говорится в сообщении.

Полуфиналы конкурса пройдут во вторник, 8 мая, и в четверг, 10 мая. Финал Евровидения состоится в субботу, 12 мая.

На Евровидении в 2017 году победил певец из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. По традиции страна победителя становится хозяйкой следующего конкурса.