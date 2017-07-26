Китай и США приблизились к достижению соглашения в вопросе расширения санкций СБ ООН против Северной Кореи, которые были приняты в ответ на последнее испытание баллистической ракеты. О прогрессе в диалоге двух стран сообщил постпред КНР при международной организации Лю Цзеи.

«Думаю, мы продвигаемся. Не так быстро, как нам бы хотелось, но предусмотрены реально жесткие санкции, и потому, считаю, над этим надо подумать», — приводит слова представителя Китая в ООН агентство Associated Press.

Северная Корея провела испытания баллистической ракеты в начале июля. Вашингтон и Пхеньян заявили, что речь идет о межконтинентальной ракете, однако российские специалисты оценивают ее как ракету средней дальности. Сразу после испытания постпредставительство США в ООН подготовило законопроект о новых санкциях в отношении КНДР.

По словам Лю Цзеи, помимо США китайская сторона проводит такие же переговоры с Россией, и результат этих контактов станет «настоящей проверкой».