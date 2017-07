Сотрудник McDonald’s в США выложил в своем микроблоге в Twitter фотографии из ресторана, в котором работал, показав, в каких антисанитарных условиях готовится еда.

Как отмечают «РИА Новости», он является жителем штата Луизиана.

«Это из машины McDonald's по производству мороженого, если вам интересно», — говорится в подписи к одной из фотографий.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce