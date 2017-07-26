Сотрудник Секретной службы США, который также был задействован в охране первых лиц государства, случайно выстрелил в себя из табельного оружия. Об этом сообщает телеканал Эй-би-си.

Инцидент произошел во вторник в Вашингтоне. Находясь на посту, один из сотрудников службы по ошибке разрядил в себя свое оружие.

Раненого доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает. Имя сотрудника Секретной службы не раскрывается. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал.