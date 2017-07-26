В Совете безопасности ООН было заблокировано заявление РФ, подготовленное в связи с обстрелом российского посольства в Дамаске. Об этом сообщило поспредство России при международной организации, пишет ТАСС.

«К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — говорится в сообщении.

Попытка обстрела посольства РФ в Сирии была предпринята 16 июля. Предположительно снаряды были выпущены из района Дамаска Джобар, который контролируется террористами группировок «Хейат Тахрир Аш-Шам», которая ранее носила название «Джебхат Ан-Нусра» (Запрещена в РФ. — Ред.), и «Фейлак Ар-Рахман».