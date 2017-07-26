Власти США полагают, что в нынешних обстоятельствах развитие диалога по ликвидации ядерной и ракетной программ КНДР невозможно. Об этом во вторник сообщила и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

«Мы по-прежнему твердо верим в то, что текущие условия не способствуют диалогу. У Северной Кореи нет намерения отказываться от своей ядерной программы в нынешней обстановке», — подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что власти КНДР не станут рассматривать возможность отказа от вооружений даже в обмен на экономические уступки, которые могли бы обеспечить необходимую помощь народу страны.

Вместе с тем американское руководство придерживается мнения, что с помощью экономического дипломатического давления можно изменить политику Северной Кореи, поскольку тогда стоимость сохранения ядерной и ракетной программ страны значительно возрастет. В связи с этим Сюзан Торнтон предупредила, что Вашингтон будет без колебаний предпринимать односторонние действия против организаций и лиц, которые помогают режиму Ким Чен Ына обзавестись стратегическим ядерным потенциалом.