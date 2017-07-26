Валерий Уханов, дедушка шестилетней Лизы Ухановой, которую ее мать Светлана пыталась вывезти в Сирию, рассказал «Известиям», что никто в семье не ожидал такого решительного поступка.

Он также уточнил, что пребывание девочки в миграционной тюрьме в Турции ее очень вымотало.

«Она обняла отца и сказала: «Папа, хочу мороженого». Они сразу пошли за мороженым, а потом поехали в аэропорт. Нам очень помогли представители Рамзана Кадырова. Мы очень благодарны», — сказал он.

Шестилетняя Лиза Уханова должна вернуться из Стамбула в Москву сегодня.

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