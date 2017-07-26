Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии политолога и одного из основателей Центра анализа европейской политики (CEPA) Уэсса Митчелла. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Во время работы администрации бывшего американского лидера Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд. После ее отставки пост остается незанятым.

Уэсс Митчелл ранее также работал в неоконсервативном тинк-танке John Hay Initiative. Он написал две книги и сделал множество научных публикаций, в том числе о сотрудничестве в рамках НАТО.