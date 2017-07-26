Герб Российской Федерации на сайтах госорганов заменят его модернизированной цифровой версией, сообщили «Известиям» в Минкомсвязи. Новое изображение уже появилось на официальных интернет-площадках президента России и Совета Федерации.

Как пояснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович, используемый сейчас образ герба ранее разрабатывался для больших форматов печатных бумажных документов.

«При размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым и неразборчивым, применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде», — отметил замглавы департамента Минкомсвязи.

Цифровая версия государственного символа была разработана дизайнерами Артемом Геллером, Сергеем Шапиро и Михаилом Жашковым. По их словам, в ходе работы над изображением они убрали значительную часть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В России появился официальный цифровой герб для госсайтов