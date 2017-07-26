Жителей Москвы возмутили обои в уборной одного из столичных ресторанов, на которых изображена передовица советской газеты «Правда» за 1971 год. В этой статье рассказывается о гибели троих советских космонавтов — Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, являвшихся членами экипажа «Союз-11», пишет РЕН ТВ.

В 1971 году экипаж космического корабля был доставлен на орбитальную станцию «Салют-1». При возвращении космонавтов на Землю произошла разгерметизация аппарата, связь между ЦУП и «Союзом» была прервана. Все члены экипажа погибли.

Владельцы ресторана, заказавшие обои с передовицами советских газет, пообещали, что заклеят эти изображения.