Горняк, работавший на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, был найден погибшим. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, пишет ТАСС.

«Рабочий во время многочасовой поисковой операции найден погибшим», — говорится в сообщении.

Тело погибшего было поднято на поверхность. Будет проведена процедура опознания, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точные причину и время смерти.

Вечером 24 июля на шахте «Анжерская-Южная» произошел внезапный выброс угля и газа. 78 из 79 горняков вышли на поверхность самостоятельно.

Прокуратура ведет проверку причин произошедшего. Также причины аварии устанавливает Следственный комитет.