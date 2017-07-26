Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своего экономического советника Гэри Кона на пост главы Федеральной резервной системы страны, а также не исключает продления полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию Wall Street Journal.

Глава государства подчеркнул, что он доволен работой Джанет Йеллен и очень ее уважает. «Она, безусловно, участвует в гонке», — отметил президент США.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что видит в качестве еще одного претендента на эту должность своего экономического советника Гэри Кона. Президент также сообщил, что у него есть еще два или три кандидата на этот пост, но отказался раскрывать их имена. «Еще рано принимать решение», — заметил американский лидер.