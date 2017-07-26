Трамп назвал советника Гэри Кона одним из кандидатов на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своего экономического советника Гэри Кона на пост главы Федеральной резервной системы страны, а также не исключает продления полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
Глава государства подчеркнул, что он доволен работой Джанет Йеллен и очень ее уважает. «Она, безусловно, участвует в гонке», — отметил президент США.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что видит в качестве еще одного претендента на эту должность своего экономического советника Гэри Кона. Президент также сообщил, что у него есть еще два или три кандидата на этот пост, но отказался раскрывать их имена. «Еще рано принимать решение», — заметил американский лидер.