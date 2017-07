Республиканцы в сенате США проголосовали за начало обсуждения законопроекта об отмене нынешней системы медицинского страхования Obamacare. Об этом пишет Reuters.

Реформа здравоохранения была проведена предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Нынешний американский лидер Дональд Трамп назвал программу «пыткой для американского народа» в своем микроблоге в Twitter.

Трамп уже поприветствовал решение сената о начале голосования и поздравил с этим республиканцев.

«Поздравляю всех республиканцев. Теперь мы сможем предоставить всем американцам прекрасную систему здравоохранения!» — говорится в сообщении президента США в Twitter.

.@SenJohnMcCain-Thank you for coming to D.C. for such a vital vote. Congrats to all Rep. We can now deliver grt healthcare to all Americans!