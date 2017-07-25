Власти США пока не поставляют оборонительное оружие Украине, но и не исключают такой возможности. Об этом во вторник сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил в интервью телеканалу «Би-би-си», что Вашингтон рассматривает возможность поставок Украине оборонительного оружия.

«Мы этого еще не делаем. Хочу убрать слово «еще». США не предоставили оборонительного оружия Украине и мы не исключили такой возможности», — прокомментировала его заявление пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые действия, способствующие росту напряженности на востоке Украины, будут отдалять урегулирование кризиса.