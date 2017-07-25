Жители 10 населенных пунктов в центральной части Португалии были эвакуированы в связи с распространением природных пожаров, сообщают местные СМИ.

Площадь возгорания стремительно увеличивается из-за сильного ветра и высокой температуры. Борьбу с огнем ведут около 2 тыс. пожарных, задействована специальная техника, в том числе самолеты.

В прошлом месяце сильные лесные пожары на этих территориях привели к смерти более 60 человек, свыше 200 жителей пострадали.