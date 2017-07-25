Дональд Трамп разочаровался в министре юстиции, генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе, но пока не настроен увольнять.

Американский лидер заявил, что его разочарование связано в том числе с невысокой оценкой заявления Сешнса в поддержку его кандидатуры на пост президента США.

«В смысле этой поддержки это было не бог весть какое проявление преданности», — сказал Трамп во вторник в интервью газете The Wall Street Journal.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Джефф Сешнс слабо проявил себя в деле, связанном с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. В своем микроблоге в Twitter он написал, что министр юстиции «занял очень слабую позицию» в этом вопросе.

Ряд западных СМИ также заявлял, что возможным преемником Джеффа Сешнса может стать бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Со ссылкой на источники в администрации издания сообщали, что Дональд Трамп рассматривает его кандидатуру на этот пост.