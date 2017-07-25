Санкции, введенные США против России, будут применяться до тех пор, пока российская политика в отношении Украины не изменится. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, пишет «Интерфакс».

«Мы здесь много говорили о проблемах, касающихся Украины, а также о наших ожиданиях и намерениях (действовать — ИФ) для того, чтобы санкции применялись, пока Россия не прекратит провокационные действия на Украине, которые послужили причиной для введения этих санкций», — сказала она.

Нойерт также подтвердила, что позиция главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в данном вопросе осталась неизменной.

Она не стала комментировать новый законопроект, касающийся санкций против России.