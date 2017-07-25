Вопрос о российской дипломатической собственности в США до сих пор не решен. Об этом на брифинге во вторник заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

Науэрт заявила, что у США «есть право и возможность заставить людей покинуть эти объекты и прекратить деятельность этих объектов».

«Но мы знаем, что они были вовлечены в скверную деятельность здесь в США», — заявила Науэрт.

Напомним, в конце декабря 2016 года администрация США при Бараке Обаме объявила персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско. Кроме того, были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вопрос о возвращении российской дипломатической собственности стал ключевым на прошедших в Вашингтоне консультациях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона. Российский дипломат отметил, что чем дольше США будут затягивать решение этого вопроса, тем более неразрешимой окажется проблема.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на благоразумие США в вопросе российской дипсобственности, однако терпение Москвы истекает.