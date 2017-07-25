Сотрудникам полиции Швейцарии удалось задержать 51-летнего Франка Вроузиса, подозреваемого в нападении с бензопилой в городе Шаффхаузен. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Злоумышленник, от действий которого пострадали пять человек, был задержан в городе Тальвиль, расположенном в швейцарском кантоне Цюрих.

Инцидент произошел в понедельник в филиале страховой компании CSS Assurance в Шаффхаузене на севере страны. Мужчина, вооруженный бензопилой, напал на людей, а затем скрылся с места преступления на автомобиле. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.